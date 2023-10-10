شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على حسين الشحات فى معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد جاب الله طبيب النادى الاهلى على التواصل الهاتفى مع حسين الشحات صانع العاب فريقه والمتواجد حالياً مع بعثة منتخب مصر في الامارات لخوض مباراتى زامبيا والجزائر.

واطمئن طبيب الأهلى على جاهزية حسين الشحات للظهور مع منتخب مصر بعد تعرضه لكدمة بسيطة في مباراة الاسماعيلى التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

وحصل لاعبو الاهلى على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).