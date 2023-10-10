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الامارات | تأجيل انطلاق دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة إلى 13 نوفمبر

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة إلى 13 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة - آسيا، تأجيل انطلاق النسخة الثانية من دوري «سوبر-غرب آسيا» حتى الشهر المقبل، والتي كان من المقرر انطلاقتها في 16 أكتوبر الجاري.

وقال المكتب الإقليمي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»: «نظراً للوضع الأمني الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، تقرر تأجيل الموسم الثاني من دوري (وصل) أو ما يعرف بدوري (سوبر-غرب آسيا) لمدة شهر».

وأضاف: «تم أعادة جدولة المباريات لأن تكون الانطلاقة الجديدة في 13 نوفمبر»، مؤكداً أن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة-آسيا، سيواصل مراقبة الأوضاع، وذلك التزاماً بإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين.

ويشارك من الإمارات فريق شباب الأهلي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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