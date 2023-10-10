شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي يلعب على وتر الجماهير لإثارة الأزمات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن تولى كامل أبو علي رئاسة النادي المصري والأزمات تُحيط بالنادي الكبير، وكأن كامل أبو علي يُصر على أن يُقحم النادي في مشاكل وقضايا لا علاقة للنادي البورسعيدي بها، باحثاً عن مجد شخصي أو استعراض للعضلات.

وكشفت الفترة الماضية عن فشل ذريع لـ كامل أبو علي في حسم الكثير من الملفات الخاصة بالنادي، بل وأكدت التجارب أن رئيس النادي يحاول كسب تعاطف جمهور الفريق البورسعيدي فقط، وهو ما حدث على سبيل المثال في أزمة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أطرافها مسبقاً طبقاً للوائح.

ويبدو أن كامل أبو علي لا يبحث إلا عن دور البطولة خلف تلك الكواليس بين الجماهير البورسعيدية العاشقة للنادي، خاصة وأن كل قضية أثارها كانت بمثابة قضية خاسرة لا تستند على أسباب تستحق إثارتها ليؤكد أبو علي أن ما حققه ليس سوى بطولة زائفة.

المشاركة في بطولة السوبر المصري

دون أن يكون على دراية تامة باللوائح، فاجأ كامل أبو علي الجميع بتقدمه بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، من أجل مشاركة فريق المصري البورسعيدي في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، على الرغم من إعلان الجبلاية للأطراف المشاركة في النسخة المرتقبة في وقت سابق.

وجاء طلب كامل أبو علي للمشاركة في بطولة السوبر المصري بدلاً من نادي فيوتشر كونه وصل لنهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض التام من الجبلاية التي أكدت أن طلب المصري بالمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة غير مُطابق للائحة.

التهديد بورقة الاستقالة

لعب كامل أبو على على وتر الجماهير من جديد بعد نشر أنباء تقدمه باستقالته من رئاسة النادي، ليستخدم تلك الورقة في الضغط على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للحصول على مزيد من الدعم المادي من المحافظة، ورغم الأنباء التي قام رئيس الأهلي بتسريبها إلى الإعلام غير أن النادي لم يصدر أي بيان رسمي يفيد بتقديم أبو علي لاستقالته.