شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر وزامبيا بالأخضر استعداداً لودية الفريقين الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم و منتخب زامبيا في اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء الخميس بتوقيت مصر ، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر و الشورت الأبيض والجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر .

حضر الإجتماع الفني مينا سامح اداري منتخب مصر و عبدالله سيد مدير المهمات ، وأقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد بالإمارات الذي يستضيف ودية منتخب مصر أمام زامبيا .