شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفحص شيكا أوكوار بسبب الضامة.. وجلسة لحسم المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعب طلائع الجيش للفحص الطبي اليوم الثلاثاء لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة على أمل اللحاق بمباراة المصري البورسعيدى .

وتعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.

ويعقد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع اجتماعاً مع جهازه المعاون اليوم قبل بدء المران لتحديد المباراة الودية التي سيخوضها الفريق الجمعة المقبلة حيث يفاضل بين فريقا التعاون الليبى وزد لإختيار أحدهم.

يفتح اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

يستأنف الطلائع اليوم الثلاثاء تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من مودرن فيوتشر في أخر ظهور بالدوري.

بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

واستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، واضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الاولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.