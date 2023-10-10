شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستبعد ضم ميسي على سبيل الإعارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعدت إدارة نادي برشلونة فكرة التعاقد مع نجمها السابق ليونيل ميسي، على سبيل الإعارة خلال فترة عطلة نادي إنتر ميامي.

وفشل إنتر ميامي في التأهل إلى مرحلة التصفيات في بطولة الدوري الأمريكي، مما يعني عدم وجود أي ارتباطات رسمية للفريق حتى أواخر شهر فبراير 2024، وهي العطلة الأطول في مشوار ميسي الاحترافي.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن إدارة برشلونة كانت ترغب في ضم ليونيل ميسي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، لكن فترة استعارته من إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أصبحت غير مجدية اقتصادياً، ولامتلاك النادي لأهداف أخرى في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن إدارة برشلونة ترحب بفكرة إقامة مباراة تكريمية للاعبها السابق، وهي نفس الفكرة التي عرضها جورج ماس، المالك الشريك في نادي إنتر ميامي.