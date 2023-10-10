رياض محرز يُعلن تضامنه مع فلسطين بصورة مُعبرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي، عن تضامنه مع فلسطين في ظل عملية "طوفان الأقصى" واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر صورة مُعبرة نشرها عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر محرز، عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، صورة مُعبرة يظهر فيها المسجد الأقصى مع نص من القرآن "ألا إن نصر الله قريب"، كما ووضع أسفل الصورة "إيموجي" ليد تدعو وعلم فلسطين.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يوجه فيها محرز رسالة دعم وتضامن مع فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي نتج عنه استشهاد مئات الفلسطينيين ودمار هائل في غزة.

وانضم محرز إلى قائمة اللاعبين والأندية والجماهير الذين وجهوا رسائل دعم وتضامن مع فلسطين منذ الإعلان عن عملية "طوفان الأقصى"، يوم السبت الماضي، ليؤكد مجدداً أنه إلى جانب القضية الفلسطينية وشعبها دائماً.