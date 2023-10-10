حسين لبيب يكشف مهام القائمة الموحدة.. وحلول الغرامات الدولية وفتح القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، عن البرنامج الخاص بالقائم الموحة، مؤكدا أنه يعلم جميع أزمات القلعة البيضاء.

وعقدت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، مؤتمرا صحفيا اليوم، من أجل الحديث عن البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة.

وقال حسين لبيب، في المؤتمر الصحفي للقائمة: "نحن بحاجة في الوقت الحالي لكل محب وعاشق للكيان، من أجل المساعدة في إعادة النادي لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة، في ظل رصدنا الكامل للأزمات والمشاكل التي يعاني منها الزمالك حاليا".

وأوضح "لبيب": "الزمالك يعاني على المستوى الرياضي والاجتماعي، والجميع يعلم ذلك جيدا، ودورنا في الفترة المقبلة، وضع حلول لكافة المشاكل، وسيتم إنشاء لجنة للاستثمار والتمويل وسيتولى رئاستها محمد الإتربي، وسيختار هو أعضاء لجنته".

أضاف: "ملف التسويق سوف يتولاه الثنائي، هاني شكري وأحمد خالد حسانين بينما سيتولى هشام نصر ملف الإنشاءات فيما يخص فرع السادس من أكتوبر أو فرع النادي النهري أو الفرع الحالي بميت عقبة، وسيتم تطوير الجانب الإجتماعي".

وأكمل: "الغرامات والعقوبات التي تواجه فريق الكرة، لها أولوية بالنسبة لنا، ووضعنا بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة، وفتح باب القيد مرة أخرى، وسيتولى هذا الملف عمرو أدهم، ومعه ملف عقود النادي في الفترة المقبلة".

أردف: "تم اختيار القائمة بعناية شديدة، ونعلم أن الجانب الرياضي له الأولوية الاكبر، لذلك تجد كل عضو له خبرة في مجاله، وهدفنا أيضا تغيير الصورة الذهنية للنادي واسترجاع قيمة وهيبة نادي الزمالك، وإعادة العلاقات الجيدة مع اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة".

وأتم حديثه:"من الصعب التحدث عن فريق الكرة في الوقت الحالي، وموقف أي لاعب، خاصة وأن هناك لجنة حاليا تدير النادي وهي المسؤولة عن جميع الأمور، كل ما سأتحدث به هو أننا لنا فكر مختلف تماما".