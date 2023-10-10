رموز الزمالك في حضور مؤتمر القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت القائمة الموحدة التي تخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للكشف عن البرنامج الخاص للقائمة ومهام كل عضو.

وتضم القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك كل من: حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب الرئيس وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق، وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق على منصب العضوية فوق السن، ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

وشهد المؤتمر حضور العديد من رموز نادي الزمالك، في مقدمتهم كمال درويش رئيس النادي السابق، وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، والسيناريست مدحت العدل، وعمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة السابق.

كما حضر، عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة السابقة، والمستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة السابقة لإدارة النادي، وطارق جبريل أمين صندوق النادي الأسبق، وإسماعيل سليم نائب رئيس النادي السابق، ومحمد عطية عضو مجلس الإدارة السابق.

وتحدث حسين لبيب في المؤتمر عن البرنامج الخاص للقائمة، ومهام جميع الأعضاء، حيث تم تكليف كل مرشح بملف يخص موارد النادي.

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