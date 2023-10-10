"هينفجر".. نجم الأهلي السابق: "مينفعش نحكم على موديست قبل 10 مباريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، على مستوى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الأهلي المنتقل حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قال ضياء السيد في برنامج إذاعي: "موديست لاعب كبير، ويمتلك إمكانيات ممتازة، وله خبرة كبيرة ولعب للعديد من الأندية المعروفة في أوروبا".

أضاف: "مينفعش تحكم على لاعب زي موديست من مباراتين أو ثلاثة، اللاعب يحتاج 10 مباريات من أجل الحكم عليه، خاصة وأنه لديه سيرة ذاتية ممتازة في أوروبا".

أوضح: "من رؤيتي وما شاهدته من موديست خلال مشواره الكروي، أنه سينفجر في الفترة المقبلة مع النادي الأهلي، وسيظهر بشكل مغاير تماما، ولكنه يحتاج للصبر فقط".

وكان النادي الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنتوني وديست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.