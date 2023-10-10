بعد اعتزاله.. ماذا قدم هازارد في كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي وريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم في عمر 32 عاما.

ونشر هازارد عبر برنامج "إنستجرام" عدة صور له وهو بقميص المنتخب وبعض الأندية التي لعب لها، وعلق: "16 عاما من كرة القدم، خضت أكثر من 700 مباراة، اليوم قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، بالفعل تمكنت من تحقيق حلمي، حيث شاركت واستمتعت في العديد من الأندية والملاعب حول العالم".

كيف بدأ هازارد مسيرة كرة القدم

بدأ هازارد كرة القدم في نادي توبيز البلجيكي للهواة، ثم انتقل إلى ناشئين نادي ليل الفرنسي بموسم 2005/2006، وتدرج معه في مختلف الأعمار حتى وصل إلى الفريق الأول.

شارك هازارد مع الفريق الأول للنادي الفرنسي في 194 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 50 هدفا، و قدم 53 تمريرة حاسمة. وفقا لموقع ترانسفير ماركت

الانضمام إلى المنتخب وتشيلسي بعد التألق

انضم هازارد إلى قائمة المنتخب الأول البلجيكي لأول مرة في 19 نوفمبر 2008، بعمر 17 سنة و10 شهور و12 يوما، حيث شارك في 126 مباراة وسجل 33 هدفا.

لفت اللاعب البلجيكي الأنظار بعد تألقه مع فريق ليل، لينضم إلى تشيلسي بموسم 2012/13 في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

تواجد هازارد معظم فترات حياته المهنية مع البلوز حيث قضى معهم 7 مواسم كاملة من 2012 حتى 2018، وشارك في 352 مباراة، سجل خلالهم 110 هدفا وصنع 92 تمريرة حاسمة.

لعنة الانضمام إلى ريال مدريد وتوديع كرة القدم

تألق هازارد المبهر مع تشيلسي أدى إلى تنافس الكثير من الأندية الاوروبية من أجل الفوز بخدماته، ليضم إلى ريال مدريد في موسم 2019/20 في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

ولكن لم يدم هذا الحظ السعيد، حيث تعرض اللاعب البلجيكي للكثير من الإصابات منذ انتقاله للريال وكأنها لعنه وحلت عليه.

قضى إيدين مع الريال 4 مواسم، من 2019 حتى 2022، شارك فقط في 76 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة.

ليرحل البلجيكي عن النادي الملكي مع بداية الموسم الجاري، ويعلن منذ قليل تعليق حذائه و اعتزاله كرة القدم في عمر 32 عاما فقط.