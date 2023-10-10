فانتازي.. انخفاض سعر هالاند اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء تغير سعر هالاند مهاجم السيتي، بجانب ثنائي توتنهام سون وماديسون، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 10 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لوكاس ديني (أستون فيلا) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

فابيان شار (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

جيمس ماديسون (توتنهام) 8.1 مليون جنيه إسترليني.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

سولي مارش (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

جيسون ستيل (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني.

جادون سانشو (مانشستر يونايتد) 6.7 مليون جنيه إسترليني.

شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

أداما تراوري (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني.