شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الرئيسي بعد قليل استعدادا لودية الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض المنتخب الاولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيسي استعدادا لودية الأردن المقرر لها الخميس، ومن المقرر أن يضع ميكالي خطة المباراة والتشكيل الأقرب للمشاركة في مران اليوم.

وانتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أمس الاثنين، فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل بإستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزباكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب.

وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذى يقف على مسافة واحدة من الجميع.