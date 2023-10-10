شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على واللوائح على الكيف للبحث عن مشاركة باطلة في كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لائحة مزعومة .. لا يوجد لها أي نصوص على أرض الواقع أوسجلات اللوائح المنظمة للبطولات داخل اتحاد الكرة.. يستند عليها كامل أبو علي، رئيس المصري البورسعيدى لمشاركة ناديه في بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة في التاريخ .

كامل أبو على، يستند في طلبه الغير منصف، والباطل لائحيا بالمشاركة في البطولة باعتبار النادى المصري وصل إلى نهائي كأس الرابطة، وهذا أساسا لا يوجد به أي لائحة.. ولكنه – رئيس المصري – يحاول خلط الأمور وتحويل الباطل إلى حق، ليظهر في صورة البطل المدافع عن حقوق بورسعيد وجماهيره ليكتسب شعبية زائفة، يعوض بها الفشل في إدارة فريق الكرة وعدم الحصول على أي بطولة رغم الملايين المهدرة في التعاقد مع لاعبين جدد كل موسم وفى النهاية يرحلون ويأتي غيرهم بنفس السيناريو ويبقى المصري دون منافسة على الألقاب، تحقق آمال وطموحات أبناء بورسعيد الذين تمثل كرة القدم أهمية كبيرة في حياتهم.

أبوعلي يزعم أن لائحة كأس السوبر المصري تمنع مشاركة 3 فرق من بطولة واحدة، ما يعني عدم جواز مشاركة مودرن فيوتشر، وهو ما يعني ضرورة مشاركة المصري على حسابه.. وهى لائحة من وحى الخيال ولم يحدث أن صدرت من اتحاد الكرة أي شيء بخصوصها.

وكل ما أعلن عنه اتحاد الكرة بخصوص البطولة الجديدة أنها ستكون بمشاركة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين أخريين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.