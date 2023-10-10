السكة الحديد يتعادل 2/2 مع راية فى اللحظات الأخيرة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - خطف السكة الحديد نقطة التعادل من راية في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 على ملعب السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

تقدم طه نادى لراية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ، وتعادل السكة الحديد بهدف من خطأ عكسى لأحد مدافعى راية في مرماه ، وأضاف أبوبكر سيلا الهدف الثانى للضيوف ، قبل أن يعود السكة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد ناصر عباس واحرزها باسم عادل والتى شهدت اعتراضات كبيرة من جانب لاعبى والجهاز الفنى لراية .

بهذه النتيجة رفع السكة الحديد رصيده إلى 5 نقاط ، بينما رفع راية رصيده إلى نقطتين في المباراة الأولى لمحمد حليم كمديرا فنيا للفريق .

وأسفرت مباريات دورى المحترفين التى أُجريت أمس عن فوز القناة على النجوم بثلاثية نظيفة، بينما تعادل النصر للتعدين ومصر المقاصة بهدف لمثله، بينما حقق دكرنس فوزه الأول على حساب أسوان بهدف دون مقابل، كما تعادل جمهورية شبين على ملعبه أمام مكادى بهدف لمثله، فى الوقت الذى حقق فيه لافيينا فوزا غاليا خارج أرضه على حساب بروكسى بهدف دون مقابل.