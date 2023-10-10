شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد حصة تذاكر الجماهير المصرية لمباراة المنتخب والجزائر الودية بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر اقامتها في الامارات يوم 16 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام، وتبقت أعداد قليلة من تذاكر الجانب الجزائري، ومن المتوقع نفادها قريبا، وتبدأ أسعار التذاكر من 430 جنيه لـ 4320 جنيه لكل مباراة.

وتشغل مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا المقبلة، والمقرر اجراء مراسمها الخميس المقبل، عقل البرتغالي روي فيتوريا، الذي يستعد لمواجهة زامبيا في نفس اليوم وديًا، لكن تفكيره وعقله في القرعة التي قد تشهد صدامات قوية ومجموعات نارية لوجود منتخبات كبيرة في التصنيفات الثلاثة الأولى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، المغرب والسنغال حامل اللقب الأفريقي، وتونس والجزائر ومصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبعة ألقاب).

ويضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القاري ثلاث مرات سابقة أحدثها في 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات سابقة والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين سابقا.

كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا المتوج باللقب في 2012، وجنوب إفريقيا الفائز باللقب في 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا.

ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.