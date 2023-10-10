شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجارى، بعدالعودة للتدريبات مجددا عقب حصول اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

يخوض الزمالك مواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري .

يسعى الزمالك إلى إستعادة بريقه فى الدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف.