شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يترقب مصير منتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا الخميس والان مع تفاصيل الخبر
ويضم التصنيف الأول منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، المغرب والسنغال حامل اللقب الأفريقي، وتونس والجزائر ومصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبعة ألقاب).
ويضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القاري ثلاث مرات سابقة أحدثها في 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات سابقة والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين سابقا.
كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا المتوج باللقب في 2012، وجنوب إفريقيا الفائز باللقب في 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا.
ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.
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