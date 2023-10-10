شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يترقب مصير منتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والمقرر اجراء مراسمها الخميس المقبل، عقل البرتغالي روي فيتوريا، الذي يستعد لمواجهة زامبيا في نفس اليوم وديًا، لكن تفكيره وعقله في القرعة التي قد تشهد صدامات قوية ومجموعات نارية لوجود منتخبات كبيرة في التصنيفات الثلاثة الأولى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، المغرب والسنغال حامل اللقب الأفريقي، وتونس والجزائر ومصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبعة ألقاب).

ويضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القاري ثلاث مرات سابقة أحدثها في 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات سابقة والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين سابقا.

كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا المتوج باللقب في 2012، وجنوب إفريقيا الفائز باللقب في 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا.

ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.