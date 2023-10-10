شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.

وقام العمال ببدأ عملية بناء الخيمة الانتخابية على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث تقام الانتخابات يوم 20 أكتوبر الجارى، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى رئاسة القلعة البيضاء.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.



تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لانتخابات الزمالك



تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لانتخابات الزمالك



تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لانتخابات الزمالك



تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لانتخابات الزمالك



تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لانتخابات الزمالك