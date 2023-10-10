دجلة يتعادل مع طنطا 0/0 فى الشوط الأول بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تعادل وادى دجلة مع طنطا 0/0 في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الثالثة لمسابقة دورى المحترفين .

وشهد الشوط عدة هجمات على مرمى الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين في خطف نقاط المباراة من اجل استكمال المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة المحتدمة بين اكثر من فريق على الصعود .

ويحتل وادى دجلة المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط

وأسفرت مباريات دورى المحترفين التى أُجريت أمس عن فوز القناة على النجوم بثلاثية نظيفة، بينما تعادل النصر للتعدين ومصر المقاصة بهدف لمثله، بينما حقق دكرنس فوزه الأول على حساب أسوان بهدف دون مقابل، كما تعادل جمهورية شبين على ملعبه أمام مكادى بهدف لمثله، فى الوقت الذى حقق فيه لافيينا فوزا غاليا خارج أرضه على حساب بروكسى بهدف دون مقابل.