شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يتزين استعدادًا لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، التى تستضيف فعاليات النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية.

وحرص محمد كمال نائب رئيس الاتحاد وشهاب يحيى وأحمد شعبان أعضاء المجلس على التواجد بالصالة المغطأة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب والمدرجات وكافة متطلبات اللجان الخاصة بالبطولة.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء بعد غد الأربعاء بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.