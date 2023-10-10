شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الترسانة فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترسانة بنتيجة 32/21 فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 . وشهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى الفترة من 28 سبتمبر و حتى 7 أكتوبر الجارى . ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 8 جولات. وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز