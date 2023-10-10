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الأهلى يهزم الترسانة فى دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترسانة بنتيجة 32/21  فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

 

وشهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب  مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى  الفترة من 28 سبتمبر و حتى 7 أكتوبر الجارى .

 

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد  24 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 8 جولات.

 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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