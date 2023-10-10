شكرا لقرائتكم خبر عن 102 دولة تشارك في«جودو أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت 102 دولة (حتى الآن) مشاركتها في البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولات مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، من مختلف دول العالم، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام بطولة الجراند سلام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي بمشاركة 74 دولة (حتى الآن)، وبطولة «الكاتا» في 28 و29 أكتوبر الحالي بمشاركة 33 دولة، و«المحاربين القدامى» من 31 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 58 دولة، بصالة جامعة السوربون في أبوظبي.

ويتابع منتخب الجودو استعداداته حالياً في جورجيا بعد اعتماد القائمة النهائية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتضم القائمة 13 لاعباً ولاعبة.