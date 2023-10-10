شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» ينهي زيارات «تصنيف مراكز اللياقة البدنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات الميدانية وبدأت عملية التقييم لجميع مراكز اللياقة البدنية في دبي وذلك لمنح المراكز عدد من النجوم التي تتناسب مع النقاط التي حصل عليها كل مركز في إطار تقييم مستوى الخدمات وجودة العمل وفق المتطلبات والمعايير التي أعلنها مجلس دبي الرياضي ضمن «نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية في دبي».

وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن نتائج التصنيف والمراكز الحاصلة على 5 نجوم من أجل تكريمها في احتفالية خاصة بهذه المناسبة كما سيتم الإعلان عن تصنيف بقية المراكز التي حصلت على 4 نجوم فما دون.

وكان مجلس دبي الرياضي قد وضع التصنيف الأول من نوعه في العالم الذي أنجزه المجلس بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أندية اللياقة البدنية والطب الرياضي، بهدف تعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي.