شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه مصر في افتتاح مونديال الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جدول مباريات النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها دبي، من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخباً.

وتنطلق فعاليات النسخة بلقاء منتخب الإمارات مع نظيره المصري في 15 فبراير، على ملعب حي دبي للتصميم، وتليها مباراة بين منتخبي إسبانيا وإيران في المجموعة الثانية.

وكانت قرعة البطولة وضعت منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويسبق الافتتاح الرسمي إقامة مباراتين، الأولى بين المنتخبين الإيطالي والأمريكي بالمجموعة الأولى، والثانية بين منتخبي الأرجنتين وتاهيتي بالمجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب الإمارات في مباراتيه التاليتين بالمجموعة مع نظيريه الأمريكي والإيطالي في 17 و19 فبراير.

وأكد هايمي يارزا مدير البطولات بالفيفا أن النسخة المرتقبة من المونديال في الإمارات تأتي ضمن رؤية الفيفا لتطوير كرة القدم الشاطئية وزيادة نسبة ممارسيها على مستوى العالم.