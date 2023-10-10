شكرا لقرائتكم خبر عن «نيشنس برايد» يواصل انتصاراته العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المهر «نيشنس برايد» لـ«جودلفين» سلسلة انتصاراته العالمية، وقاد ثنائية إماراتية للفوز في سباق كنيديان إنترناشيونال (الفئة1) بمضمار وودباين في كندا، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

وتقدم «نيشنس برايد» على رويال شامبيون (فاريان/دويل)، ممثل الإمارات الثاني بالسباق، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بفارق طولين وربع الطول. وارتفعت حصيلة «نيشنس برايد» من ألقاب الفئة الأولى إلى 3 ألقاب، بعد فوزه من قبل بسباق «ساراتوجا داربي» في مضمار ساراتوجا الأمريكي، وسباق «جوسر دالماير برايس» في ألمانيا، وتحقيقه فوزاً من الفئة الثالثة بمضمار «اكوادكت الأمريكي»، كما حل ثالثاً بسباق دبي تيرف (فئة1) بأمسية كأس دبي العالمي.( وام)