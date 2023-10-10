شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد ينظم يوماً رياضياً لمعلمي المنطقة الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي الذيد الرياضي يوماً رياضياً مفتوحاً خصص لمعلمي المنطقة الوسطى وأسرهم، وتضمن العديد من الألعاب الترفيهية مثل كرة القدم وكرة اليد وتنس الطاولة وشد الحبل.

الحفل الرياضي الاحتفالي عكس حرص نادي الذيد على التقدير والاعتراف بأهمية دور المعلمين في تطوير المجتمع ونجاح الأجيال القادمة.

وقام سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، بتكريم المعلمين بشهادات التقدير وتوزيع الجوائز، بحضور معلمين من مدارس متعددة بالمنطقة، بما في ذلك مدرسة الذيد الثانوية، ومدرسة وشاح للتعليم الأساسي، ومدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة الثميد للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة الذيد الخاصة.

من جانبه، قدم وليد ناصر، مدير مدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي، شكره العميق إلى إدارة نادي الذيد على هذه المبادرة المميزة التي تعكس اهتمام النادي بدور المعلم المهم في بناء المجتمع.