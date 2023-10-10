شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي مثير في «عربية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أكمل فريقا الأهلي المصري وبيروت اللبناني عقد المربع الذهبي للنسخة 35 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة للرجال والذي تنطلق منافساته الأربعاء.

وتأهل الأهلي بفوزه في الكلاسيكو المصري الذي جمعه بمواطنه الاتحاد السكندري بنتيجة 82 - 77، ويواجه الأهلي نظيره سلا المغربي الذي سبقه إلى المربع بفوزه على المحرق البحريني بنتيجة 108-95 في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء الأربعاء بتوقيت قطر على صالة نادي الغرافة، فيما تأهل بيروت إلى نصف النهائي بفوزه على الاتحاد الجزائري 110 - 78،واصطدم بيروت بحامل اللقب الكويت الكويتي الذي عبر دجلة العراقي في ربع النهائي 96 - 74، في موقعة صعبة ستشهدها صالة الغرافة في الساعة الرابعة مساء.

وفي المجريات استحق الأهلي المكسب بسبب الأسلوب الدفاعي الذي كان بمثابة الورقة الرابحة في الضغط على محترفي الاتحاد وبالأخص الأمريكي هاريس الذي لم يسجل سوى 12 نقطة على غير العادة والذي كان أدنى معدل له في التسجيل 20 نقطة.

تقدم الأهلي في الربعين الأول والثاني 19 - 18 و24 - 17،و أنهى الاتحاد الربعين الثالث والرابع لصالحه 19 - 17 و23 - 22، وسجل الأهلي 8 رميات ثلاثية من 19 محاولة من خارج القوس مقابل 11 للاتحاد من 38محاولة،وعلى مستوى المتابعة «الرباوند» نجح الأهلي في 39 متابعة منها 30 في الدفاع مقابل 44 للاتحاد منها 28 في الدفاع، وسجل بيبو الاتحاد 26 نقطة يليه نورس كول محترف الاهلي برصيد 20 نقطة.

وجاء تأهل بيروت على حساب الاتحاد الجزائري بعد فوزه المئوي 110 - 78،وهو فرض سيطرته المطلقة على الفترات وتفوق بواقع 24 - 17 و29-17 و22-26 و25-18، وسجل 15 رمية ثلاثية مقابل 6 للاتحاد الجزائري،وسجل محترف بيروت توني ميشيل أعلى«سكور»23 نقطة يليه زميله جان مارك 20 وسيرجيو درويش 19.