شكرا لقرائتكم خبر عن بضيافة دبي..انطلاق محاور دورة «فيفا» للحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت محاور الدورة التدريبية لحكام الفريق الأول، التي يُنظمها اتحاد الكرة بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 حكماً.

وشهد افتتاح الدورة، سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة.

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يُقدم محاور الدورة التدريبية المحاضران الدوليان ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، وخورخي لاريوندا، ومن اتحاد الكرة، لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وعبدالواحد خاطر.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية التي استعرضت بعض من الحالات التحكيمية التي شهدتها بطولة كأس العالم «قطر 2022»، وقدرة حكم المباراة على قراءة المباراة وتوقع اللعب، وأهمية التمركز في المكان الصحيح، الذي يسهل عملية تقدير الحالات واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لما نص عليه قانون اللعبة، إضافة لكيفية تطوير عملية التواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو لزيادة الوقت الفعلي للعب.

وتشتمل المحاضرات العملية على تنفيذ بعض الحالات التحكيمية على ملاعب اتحاد الكرة، وذلك من خلال مباريات مصغرة يتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة.