الامارات | لاعب عربي يدخل تاريخ كرة السلة.. "مشهد غير مسبوق"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المرحلة السابعة من دوري كرة السلة السعودي لمرحلة الناشئين، اليوم الثلاثاء حدثاً تاريخياً غير مسبوقاً على المستوى العالمي، بعد نجح أحد اللاعبين في تسجيل جميع نقاط فريقه بالمباراة، وقاد خلالها فريقه الخويلدية للفوز على النصر بنتيجة (68-67) ضمن المرحلة السابعة من بطولة الدوري.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في حدثٍ فريد من نوعه.. لاعب نادي الخويلدية للناشئين علي موسى الأمرد يسجل كل نقاط فريقه في المباراة".

ويتصدر فريق الترجي ترتيب دوري الناشئين السعودي لكرة السلة برصيد 12 نقطة، في حين يمتلك الخويلدية 10 نقاط في المركز السابع متساوياً مع كل من أحج والنصر والاتحاد والخليج.