شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 37/26، فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

وشهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجارى.

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 8 جولات، بينما وصل فريق الزمالك للنقطة 22 بجدول المسابقة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.