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الزمالك يهزم الزهور فى دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 37/26، فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

 

وشهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب  مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجارى.

 

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد  24 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 8 جولات، بينما وصل فريق الزمالك للنقطة  22 بجدول المسابقة.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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