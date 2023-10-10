شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتعادل مع طنطا 0/0 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل وادى دجلة مع طنطا 0/0 في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الثالثة لمسابقة دورى المحترفين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 5 نقاط ، بينما رفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 4 نقاط .

وشهد الشوط عدة هجمات على مرمى الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين في خطف نقاط المباراة من اجل استكمال المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة المحتدمة بين اكثر من فريق على الصعود .

فى الشوط الثانى امتلك لاعبو وادى دجلة زمام المباراة تماما ودانت لهم السيطرة بشكل كبير وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة امام مرمى طنطا والتى كانت كفيلة إحداها من تغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة ، فى المقابل لم تسنح أى فرص لطنطا بسبب التكتل الدفاعى والإعتماد على الهجمات المرتدة التى لم تصل لمنطقة وسط الملعب فى معظم احداث الشوط الثانى .