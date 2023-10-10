شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر تويتر جانب من تفقد خالد بيبو، مدير الكرة بالمارد الاحمر مع وفد «فيفا» بالسعودية يتفقد ملاعب مباريات كأس العالم للأندية وملاعب التدريب

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن وقوع اتحاد جدة فى مواجهة أوكلاند سيتى على أن يلتقى الفائز منهما مع الأهلى، بطل أفريقيا، كما يلتقى أوراوا الياباني مع كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني من البطولة.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دورى أبطال أوروبا مع الفائز من مباراة أوراوا الياباني و ليون المكسيكي في الدور نصف النهائى.

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حالة تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.