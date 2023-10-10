شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق في 13 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويسلط المهرجان - الذي يقام في ميدان سباقات الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة - الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة والسير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

ويتضمن المهرجان إقامة 90 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع منها 24 رمزاً لكل فئة منها 8 رموز.

وقد رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين.

وبهذه المناسبة قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من خلال تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقدم الشكر الجزيل لراعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مؤكداً أن سموه يولي هذا القطاع اهتماماً وحرصاً متواصلاً بهدف توفير كافة سبل النجاح من أجل إقامة هذه الرياضة التراثية.

وقال إن النسخة الأولى من مهرجان الظفرة تعد انطلاقة جديدة لمزيد من النجاحات وهذا مايدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم شريحة الملاك الذين باتوا يشكلون اليوم فئة كبيرة من أبناء المجتمع ويحافظون بدورهم على تراث الآباء والأجداد.