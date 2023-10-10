شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروغوياني دييغو ألونسو مدرباً لإشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعان نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم بالمدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو للاشراف عليه خلفاً لخوسيه لويس مينديليبار وفق ما أعلن الثلاثاء.

ووقع المدرب السابق لمنتخب الأوروغواي، البالغ من العمر 48 عاماً، عقداً مع النادي الأندلسي حتى نهاية الموسم الحالي ليصبح بذلك رابع مدرب يشرف على الفريق خلال أكثر من عام بقليل.

وأقيل مينديليبار الأحد بعدما دفع ثمن البداية السيئة في الدوري لدرجة أنه لم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة «يوروبا ليغ» الموسم الماضي.

واستلم ابن ال62 عاماً المهمة في مارس الماضي وقاد الفريق بعدها بشهرين إلى تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب «يوروبا ليغ» للمرة السابعة، إضافة الى تجنيبه الهبوط الى الدرجة الثانية.

لكن وبعدما أنقذ نقطة التعادل 2-2 في الوقت القاتل السبت ضد رايو فايكانو، يجد إشبيلية نفسه في المركز الرابع عشر بانتصارين فقط في ثماني مباريات.

ولذلك «قرر إشبيلية إعفاء خوسيه لويس مينديليبار من مهامه كمدرب للنادي بعد النتائج التي تحققت في بداية الموسم».

وقاد مينديليبار إشبيلية الى تخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في طريقه إلى نهائي المسابقة القارية حيث تغلب فريقه على روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بركلات الترجيح.

ورشحت وسائل الإعلام الإسبانية مدرب أتلتيك بلباو وفالنسيا السابق مارسيلينو غارسيا تولار لاستلام المهمة بعدما أقيل مؤخراً من تدريب مرسيليا الفرنسي، لكن الخيار وقع الثلاثاء على ألونسو الذي استقال من منصبه مع المنتخب الأوروغوياني بعد الفشل في تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر نهاية العام الماضي.