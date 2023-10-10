شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي بطلاً للنسخة الأولى من«الميني فوتبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العاجل: الاتحاد الدولي طلب مشاركة الإمارات في المونديال

دبي: ”الخليج 365”

توج فريق بلدية دبي بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس كرة القدم المصغرة ( الميني فوتبول) بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق روزبيري بنتيجة 4-3.

كان الزمن الرسمي للمباراة قد انتهى بالتعادل 3-3، ويدين فريق بلدية دبي في الفوز بركلات الترجيح إلى حارسه الاحتياطي جابر محمد يوسف الذي طلب من الحارس وليد محمد فرصة المشاركة قبل الركلة الخامسة، وشارك لمدة ثوان معدودة ولكن هذه الثواني أهدت فريقه اللقب، وأصبح أول بطل يتوج بكأس كرة القدم المصغرة بعد إشهارها رسمياً.

وقام سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، وعمر الكندي ممثل مجلس دبي الرياضي، ووليد الشيباني مدير نادي بلدية دبي، بتكريم الشركات الراعية، وملاعب بولارز التي استضافت البطولة، ثم تم تسليم الفريق البطل كأس البطولة.

ومثل الفريق البطل نوفل الطائي وجابر محمد وبدر إبراهيم وسعود خلفان ومحمد مصطفوي وعبدالله راشد الفلاسي اللذين احتفلا بطريقتهما الخاصة كونهما حققا ثلاث بطولات خلال أسبوعين، وهي بطولات كأس الاتحاد وكأس السوبر لكرة الصالات مع فريق البطائح، وأكملا «هاتريك» البطولات بكأس الميني فوتبول.

وقال الفلاسي: سمعنا ب«هاتريك» أهداف ولكن «هاتريك» بطولات خلال أقل من أسبوعين ستكون مسجلة باسمي وباسم زميلي محمد مصطفوي.

وأعرب وليد الشيباني مدير نادي بلدية دبي عن سعادته بفوز فريق البلدية بكأس النسخة الأولى، وقال: نحن داعمون لكل الألعاب الرياضية والعمل الرياضي بصفة عامة وهدفنا هو نجاح البطولة وبحمد الله وتوفيقه كان النجاح يتحدث عن نفسه من خلال ما شاهدناه من تنظيم رائع وإخراج لحفل التتويج إلى جانب الإثارة والقوة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومسك الختام.

ومن جانبه أعرب سعيد العاجل عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة من خلال سير البرنامج وفق ماخططت له اللجنة، ولاسيما أن ضربة البداية استقطبت 12 فريقاً.

وشكر العاجل الرعاة والجهات المساندة على ماقدموه من دعم، وكذلك هيئة الرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي وملاعب بولارز وحكام البطولة واللجان العاملة وعلى رأسهم سرمد الزدجالي عضو اللجنة ويوسف مجدي وخالد محسن.

وقال العاجل: اتحاد الإمارات للرياضة للجميع تبنى هذه اللعبة وأطلقها تحت مظلته للمضي بها قدماً، أثناء البطولة نظمنا دورات تدريبية للحكام والمدربين وحضر حفل التخريج قادة الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف: اللجنة حالياً تدرس إمكانية المشاركة في كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقررة في رأس الخيمة بعد أن تلقينا دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للعبة واللجنة المنظمة وبما أن البطولة في ضيافة الإمارات فنحن في اللجنة رحبنا بالفكرة وسنعرض الدعوة لجهات الاختصاص للحصول على الموافقة النهائية.