شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يغرد خارج سرب دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوخي: العروبة نجح في فلسفة جمع النقاط

الظفرة وصيفاً والحوسني أول ضحايا المدربين

متابعة: نزار جعفر

تواصلت الإثارة والمفاجآت في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في أسبوعه الخامس الذي شهد تسجيل 26 هدفاً عبر 7 انتصارات وتعادل سلبي واحد كان من نصيب التعاون ومضيفه دبا الفجيرة ليواصل الأخير السقوط ونزف النقاط للأسبوع الثاني على التوالي، فيما واصل العروبة مسيرة التفوق والانتصارات بالفوز على الرمس 3-2، وتعزيز صدارته للترتيب العام ب15 نقطة (العلامة الكاملة)، في ظل المطاردة القوية من الظفرة الذي حقق الفوز الأكبر في الجولة بالتغلب على مضيفه مسافي في الملعب الصعب 4-2.

واستعاد كل من دبا الحصن والحمرية نغمة الفوز على حساب الجزيرة الحمراء والعربي. أما بقية نتائج الجولة، فقد أسفرت عن فوز جلف إف سي على مصفوت 3-صفر، والذيد على يونايتد 3-2، وجلف يونايتد على الفجيرة بهدف وحيد، أطاح المدرب الوطني محمد الحوسني من تدريب «الذئاب» ليصبح أول ضحايا الهواة من المدربين هذا الموسم، كما شهدت الجولة اعتلاء المهاجم الإنجليزي بنيك أفوب لاعب الظفرة صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، متساوياً مع البرازيلي أديلتون جونيور مهاجم العربي.

وتشهد الجولة المقبلة يومي السبت والأحد مواجهات قوية ستزيد من حدة الصراع وسباق المقدمة، حيث تقام في اليوم الأول ثلاث مباريات تجمع العروبة ودبا الفجيرة في لقاء قمة، ويستقبل الظفرة فريق مصفوت، ويلعب جلف إف سي مع الفجيرة، ويشهد اليوم الثاني 5 مباريات أبرزها لقاء الحمرية مع دبا الحصن، ويلعب الجزيرة الحمراء مع مسافي، والتعاون مع الذيد، ويونايتد مع سيتي، وجلف يونايتد مع الرمس، فيما يخلد العربي للراحة.

وأكد عمار الدوخي المحلل الفني لدوري الدرجة الأولى، أن العروبة أثبت جدارته بالتربع على صدارة دوري الهواة في أسبوعه الخامس بالعلامة الكاملة والمحافظة على فارق النقاط الأربع عن أقرب مطارديه الظفرة، بعدما جمع النقاط الثلاث في كل مبارياته السابقة، بفلسفة واضحة تعتمد على تجميع النقاط وعدم إهدار أي فرصة لحصد النتائج الإيجابية، في حين لم يفرط الفريق الظفراوي في النقاط الثلاث، وعاد من معلب مسافي بفوز عريض لضمان وجوده في الوصافة ومطاردة المتصدر.

استعادة الثقة

ووصف الدوخي استعادة الثقة لفريقي دبا الحصن والحمرية، بأنها مهمة معنوياً لمشوارهما في المنافسة، رغم أن «العنابي» انتظر حتى الجزء الأخير من المواجهة أمام ضيفه العربي لمعادلة النتيجة وحسم الأمور بهدفين مقابل هدف، كما عانى الحصن في ملعبه قبل الفوز الصعب على الجزيرة الحمراء 2-1.

ونوه الدوخي بأن مباريات فرق الوسط والقاع، شهدت إثارة مماثلة عكست التطور الذي تشهده هذه الفرق وتأثيرها الكبير في دائرة الصراع، فقد نجح كل من جلف إف سي والذيد وجلف يونايتد، في تذوق طعم الفوز الأول بالمنافسة على حساب مصفوت ويونايتد والفجيرة، فيما واصل التعاون طفرته واستطاع العودة من ملعب «النواخذة» بنقطة غالية إثر التعادل السلبي الذي فرضه على دبا الفجيرة ليواصل المزاحمة على المقدمة، في حين أن التعادل الأخير وقبله الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية ستضع دبا الفجيرة ومدربه العبدولي فوق صفيح ساخن، وسيكون أكثر حرصاً على عدم خسارة أي نقطة في المواجهة الصعبة مع المتصدر العرباوي في الجولة المقبلة.

وتوقع عمار الدوخي امتداد «ضحايا الهواة» من المدربين في الجولات المقبلة على مستوى المقدمة وأندية القاع، بعد الإطاحة بالمدرب محمد الحوسني من تدريب الفجيرة، ليتراجع عدد المدربين المواطنين في الدرجة الأولى إلى 9.