شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الحارس الشامسي.. «الأبيض» يتابع تحضيراته للقاء الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة شقيقه المنتخب الكويتي ودياً الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتقام المباراة الدولية الودية خلال التجمع المقام حالياً في دبي، الذي يأتي ضمن برنامج اعداد «الأبيض» للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وكان«الأبيض» دشن تدريباته الاثنين في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمعسكر الحالي والذي يستمر حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري، وهو الثالث بعد معسكري النمسا وكرواتيا.

من جهته ذكر ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني أن التجمع الحالي يأتي إكمالاً للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاستحقاقات المقبلة ومن أبرزها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبلوكذلك نهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر مطلع العام الجديد.

وأكد مدير المنتخب حرص الجهاز الفني على استغلال الأيام التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم في خوض مباريات دولية ودية لتجهيز اللاعبين من كافة النواحي والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة كوستاريكا الماضية وتحقيقه الفوز برباعية مقابل هدف يجب البناء عليه،وتمنى أن يتصاعد المستوى في المباراتين المقبلتين أمام الكويت ولبنان.

ورحب ياسر سالم باللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف المنتخب،سواء لاعبي المنتخب الأولمبي الذين شاركوا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخراً في الصين، وبقية العناصر التي تنضم للمرة الأولى.

من جهته غادر حارس نادي الوحدة والمنتخب الوطني محمد الشامسي المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له إصابته بتمزق بعضلة السمانة وحاجته للعلاج والراحة.