شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الدوخي ينال دكتوراه إدارة رياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حصل ياسر عمر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، تخصص إدارة رياضية، من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.

وكانت رسالة الدكتوراه تحت عنوان «أثر المناخ التنظيمي على الإبداع الإداري للعاملين بالأندية الرياضية في إمارة الشارقة»، وجرت المناقشة وسط حضور رياضي رفيع المستوى تقدمه نجم الكرة المصرية السابق طاهر أبوزيد وزير الرياضة سابقاً، والدكتورة سحر الهواري عضو مجلس النواب والاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، وتامر بجاتو لاعب النادي الأهلي سابقاً، وأيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وسحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، والدكتور محمد عبدالعظيم محمود عضو لجنة المناقشة على الرسالة أستاذ الإدارة الرياضية المساعد من كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وتقدم الدكتور ياسر عبر «الخليج الرياضي» بالشكر إلى كل المهنئين، وقال: رسالتي تعد من صميم العمل الرياضي، وهي محاولة هادفة إلى الاستفادة من الدراسات السابقة والتراكم المعرفي الموجود فيها، للكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة.

وأضاف: الدراسة تعد محاولة للتوسع في موضوع المناخ التنظيمي، نظراً لمحدودية عدد الدراسات في هذا المجال، وكذلك كان هناك تركيز على الإبداع والابتكار، والعمل على إقناع الأندية بالاهتمام بالمناخ التنظيمي داخل المؤسسات الرياضية، والعمل على تطويره، إلى جانب الأهمية التطبيقية التي تتضمن عدة محاور.