شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة لسباقات الهجن ينسق مع بلديات الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي الشارقة لسباقات الهجن في مقره الاجتماع التنسيقي مع بلديات المنطقة الوسطى وشركة بيئة،لمناقشة سبل التعاون للمشاركة في تنظيم فعاليات قرية الميدان التراثية،المصاحبة لمهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن.

حضر الاجتماع مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعبد الله سلطان بن سلومة الكتبي مدير بلدية البطائح، ومحمد عبيد الطنيجي مدير فرع شركة بيئة في المنطقة الوسطى، وبحضور عدد من مندوبي البلديات.

أكد مطر علي بن هويدن الكتبي على أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري بين النادي والبلديات، لمناقشة المواضيع المشتركة ومناقشة كافة المقترحات التي من شأنها تطوير فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن وفعاليات قرية ميدان الذيد التراثية المصاحبة للمهرجان، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المهرجان من مختلف أنحاء الدولة.

وناقش الاجتماع مشاركات البلديات في المهرجان والخطط والمبادارات التي ستقيمها على هامش فعاليات المهرجان لأبراز الصورة المشرقة للمهرجان.

وفي نهاية الاجتماع توجه عبد الله سلطان بن سلومة الكتبي بجزيل الشكر لمطر علي بن هويدن الكتبي على حفاوة الاستقبال.