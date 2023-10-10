شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي 2023 والذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 سنوات إلى 17 عاماً) خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

ويؤكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن مهرجان التحدي يتمتع بأهمية كبرى ضمن أجندة الاتحاد، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواهب المحلية.

ويقول:يسلط مهرجان التحدي للجوجيتسو الضوء على طيف واسع من الخامات الواعدة، ويوفر منصة مميزة لهم تعزز ارتباطهم باللعبة وتمهد لهم طريق الاحتراف والمشاركة في أكبر المحافل والبطولات العالمية، وبطولة التحدي تتبنى معايير تماثل تلك المتبعة في منافسات فئة الكبار والمحترفين، ما يسهم في إكساب البراعم والمواهب الخبرات اللازمة، لبدء مسيرتهم الاحترافية في بيئة متميزة تساعدهم على النمو والتطور.

ويضيف الشامسي: اغلاق باب التسجيل في بطولة التحدي قبل أسبوع من الموعد المحدد، خير شاهد على الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في المجتمع، والدعم الكبير للأسر والعائلات لأبنائهم وبناتهم وحثّهم على التواجد الدائم في مثل هذه الفعاليات، انطلاقاً من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها في إكسابهم الثقة بالنفس وقوة الشخصية وقيم الانضباط والتحمل والإرادة.

بدوره أوضح عبدالله سالم الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن مهرجان التحدي للجوجيتسو نجح في جولاته الثلاث الماضية خلال الموسم في توفير بيئة مميزة للعائلات، أتاحت للأطفال وأفراد أسرهم فرصًا للتواصل والتعلم والإبداع في أجواء متميزة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

ويقول:يمنح المهرجان بفعالياته المتنوعة فرصة اختيار من بين باقة من الأنشطة، كما يساهم في تعزيز الترابط الأسري وتمتين العلاقات بين أفراد الأسر والعائلات عبر تقديم أنشطة تفاعلية مشتركة تناسب جميع الأعمار. وقال عبد العزيز محمد من جمهورية مصر العربية أن أبنائه يحرصون على التواجد الدائم في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأنها الأفضل في العالم، وتقدّم بالشكر للاتحاد وفريق عمله لتنويع مواقع إقامة المهرجان ما يفسح المجال أمام المقيمين في مختلف مناطق الدولة للاستفادة من هذه التجربة الرياضية والمجتمعية المتكاملة.