شكرا لقرائتكم خبر عن «محاربو الإمارات» تنطلق 17 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر الحالي منافسات النسخة الدولية الـ45 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 15 دولة، ويتنافسون في 12 نزالاً.

وتتزامن المنافسات مع «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي يشهد إقامة بطولات «يو إف سي 294». وتشهد أبرز النزالات مواجهة بين بطلي الوزن الخفيف الروسي عمرو محمدوف والأوزبكي جاكونجير جماييف.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية إن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية ضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة بعدما أصبحت البطولة ذات مكانة عالمية مرموقة، وأهمية ظهور الحدث بما يتناسب مع أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة.

من جانبه، قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية إنهم يتطلعون بشغف إلى النسخة الخمسين من هذه البطولة الاستثنائية، وإن البطولة تعتبر مصدر فخر للإمارات العربية المتحدة، وإنها تمكنت من بناء سمعتها بصفتها واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في الفنون القتالية المختلطة.

وأضاف: أثبتت هذه البطولة أنها ليست مجرد تجمع للأبطال، بل هي منصة للتفوق والإلهام.