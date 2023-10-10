شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا في تصفيات أوروبا بسبب أعمال العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة حالياً.

وقرر اليويفا بالفعل تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب الصراع في المنطقة.

وكان من المقرر أن تلعب إسرائيل مباراتها ضمن المجموعة التاسعة أمام سويسرا، الخميس، في تل أبيب.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيؤكد مكان المباراة المقررة في نوفمبر في الوقت المناسب.

وأضاف في بيان: «سيواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على اتصال بجميع الفرق المشاركة قبل اتخاذ قرارات بشأن التغييرات المحتملة في المباريات المقبلة الأخرى التي تشمل إسرائيل».