فانتازي.. هل حان الوقت للبحث عن "كابتن" بديل لهالاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يشارك خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي خططهم لشارة "الكابتن" في الأسابيع الخمسة المقبلة، بعد إخفاق هالاند وتألق صلاح وسون.

وقال برانيل شيث: "يعد هالاند بالتأكيد خيارًا جيدًا لقيادة الفريق، على الرغم من مستواه الأخير، إلا أنه لا يزال قادرًا على تحقيق الكثير من النقاط في أي مباراة، لذا سأعينه كابتن للفريق ضد برايتون وبورنموث، وأفاضل بين محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (9.5 مليون جنيه إسترليني) كبديلين في الأسابيع الآخرى".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا : "ما زلت أخطط لتعيين هالاند في اثنتين من الأسابيع الخمسة المقبلة، ضد برايتون وبورنموث، ويتمتع صلاح بمباريات رائعة في الأسابيع الثلاثة الآخرى وسيحصل على شارة القيادة حينها".

ومن جانبه قالت سام بونفيلد: "منذ بداية الدوري قمت بتعيين كابتن غير هالاند في ثلاث مرات، حيث عينت صلاح مرتين وجيمس ماديسون (8.1 مليون جنيه إسترليني) مرة واحدة، وخلال الأسابيع العشرة المقبلة، أعتقد أنني لن أثق في هالاند إلا في ثلاث مباريات فقط".

وقال خبير الفانتازي بن كرابتري: " أعطيت شارة الكابتن للكثير من اللاعبيين حتى الآن، لكن لم أحقق نجاحا يذكر، وسأستمر في التفكير لتعيين سون، بينما لدي بوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني) بعد عودته من الإصابه".

واختتم خبير الفانتازي نيك هاريس: "لا يزال هالاند خيارًا قويًا، ولكن لا ينبغي أبدًا أن يتم تعيينه "كابتن" دون النظر إلى البدائل الأفضل كل أسبوع".