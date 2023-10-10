فانتازي.. ما هو أفضل موعد لتفعيل خاصية "الوايلد كارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يناقش كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الميعاد الأفضل لتفعيل خاصية "الوايلد كارد" (Wildcard) ومن أجل الاستفادة الكاملة من اللاعبين وتجنب الإصابات.

ويجب على كل مدربي فانتازي الذين لايزال لديهم خاصية الوايلد كارد أن يفكروا في استخدام الخاصية بالجولة العاشرة، لأن ذلك سيسمح لهم بالاستفادة من تغير درجة المباريات من الصعبة إلى السهلة لبعض الأندية، تحديدا أرسنال وبرايتون ووست هام يونايتد.

ويخوض الثلاث أندية مباريات تصنيفها "صعب" خارج ملعبهم في الجولة التاسعة، حيث يسافر أرسنال إلى تشيلسي، بينما يزور برايتون مانشستر سيتي ويتوجه وست هام إلى أستون فيلا.

ولكن في الجولة العاشرة، يتمتع كل منهم بمباريات جيدة للغاية على أرضهم، حيث يستضيف أرسنال شيفيلد يونايتد، ويستضيف برايتون فولهام، ويستضيف وست هام إيفرتون في ملعب لندن.

الانتظار حتى الجولة العاشرة، سينتج عنه شراء أفضل ثلاث لاعبين من كل فريق والتأكد من مشاركتهم بشكل أساسي مع فرقهم (أرسنال، وست هام، برايتون) والحصول على الكثير من النقاط بعد تفعيل الوايلد كارد.

وتمتلك الأندية الثلاثة أفضل لاعبي وسط في فانتازي، بوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني)، مارتن أوديجارد (8.5 مليون جنيه إسترليني)، جارود بوين (7.3 مليون جنيه إسترليني) وكاورو ميتوما (6.6 مليون جنيه إسترليني) جميعهم من بين أفضل 10 لاعبين خط وسط.

وفي باقي المراكز، يقع بن وايت لاعب أرسنال (5.6 مليون جنيه إسترليني) على بعد أربع نقاط فقط من كيران تريبير المتألق (6.8 مليون جنيه إسترليني)، ويعد طارق لامبتي مدافع برايتون (4 مليون جنيه إسترليني) وألفونس أريولا حارس وست هام (4.2 مليون جنيه إسترليني) من الخيارات الجيدة لتوازن الفريق.

والجولة العاشرة ايضا يجب أن يقرر فيها مدربي فانتازي ما إذا كان هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) سيكون متواجد في فريقهم أم لا، بعد تفعيل خاصية "الوايلد كارد".

يلاقي مهاجم مانشستر سيتي على أرضه نظيره برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ومن الممكن ان يتم تعيينه كابتن للفريق من قبل الملايين من لاعبي فانتازي.

ولكنه سيواجه بعد ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام في أربع من مبارياته الخمس التي تلي مباراة برايتون.

سعر هالاند المرتفع بجانب مباريات المصنفة "صعبة"، مع فشله في التسجيل بآخر مباراتين، يمكن أن يقنع بعض لاعبي فانتازي ببناء فريق أكثر توازنا عن طريق بيع النرويجي، وشراء لاعبين يمتلكون جدول مباريات جيد.

ويتمتع كل من سون هيونج مين لاعب توتنهام (9.5 مليون جنيه إسترليني)، ونجم ليفربول صلاح، وثنائي أستون فيلا واتكينز وماتي كاش (5 مليون جنيه إسترليني)، إلى جانب تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد، بالشكل والتجهيزات اللازمة لإحداث تأثير كبير في فانتازي بالنسبة لأسابيع اللعب المقبلة.