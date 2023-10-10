بعد رحلة علاج.. الخطيب يظهر لأول مرة في النادي الأهلي غدا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، داخل النادي الأهلي بالجزيرة غدا، عقب خوضه رحلة علاج في أوروبا خلال الفترة الماضية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الخطيب سيظهر داخل النادي الأهلي بالجزيرة غدا الأربعاء، لأول مرة، بعد عودته من رحلة العلاج الخارجية، ويقود اجتماع مجلس الإدارة، بعدما ظهر من قبل في فرع مدينة نصر.

وأوضح المصدر، أن اجتماع مجلس الإدارة، سيناقش عدد من الملفات على رأسها اعتماد قرار تعيين طارق قنديل عضو المجلس رئيساً لبعثة فريق الكرة في رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وأكمل المصدر، أن المجلس سيناقش عدد من الملفات الإدارية والنشاط الرياضي، علاوة على مستجدات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان مشروع استاد النادي الجديد.

وكان محمود الخطيب، ذهب خلال الفترة الماضية، إلى رحلة علاجية في دول فرنسا وألمانيا، استمرت حوالي 35 يوما.