طارق العشري يدرس إجراء تغييرات على تشكيل الاتحاد أمام بلدية المحلة

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القاهرة - سامية سيد -

يدرس طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اجراء تغييرات على تشكيل فريقه في اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة في الجولة الرابعة من دوري نايل

وتطول التغييرات التي ينوى العشري اجرائها قلب الدفاع والأجنحة الهجومية بعد وجود تقصير كبير في اختراق دفاعات الفريق من العمق، وعدم خلق الفرص بشكل كبير من طرفى الملعب للمهاجم مابولولو والذي يجيد التمركز الجيد والتقاط انصاف الفرص وتحويلها لأهداف.

وغير العشري نظام التدريب على فترتين للاعبي زعيم الثغر بداية من اليوم الثلاثاء، حيي خاض الفريق تدريباته الصباحية اليوم، ومن المقرر أن يؤدي تدريباته مسائية، وينتظر طارق العشري الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحديد مباراة ودية أو مباراتين في فترة التوقف الدولي لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين.

وأرسل الاتحاد الأنجولي لكرة القدم خطاباً رسمياً يُشير إلى طلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم كريستوفاو مابولولو للانضمام لمعسكر المنتخب الأنجولي خلال من 9_10_2023 حتى 17 _10_2023.

وعاد فريق الاتحاد السكندري، الإثنين، إلى تدريباته الجماعية بعد راحة سلبية لمدة يومين، منحها المدير الفني للاعبين عقب انتهاء مبارياتهم أمام الجونة في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل.

ويستعد زعيم الثغر لمباراة بلدية المحلة، ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتي يأمل فيها الاتحاد في العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.

ويسعى طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر لتصحيح أخطاء المباريات الماضية، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدوري، بعدما جمع الاتحاد 4 نقاط من فوز على سيراميكا وهزيمة من الإسماعيلي وتعادل مع الجونة.

وفي وقت سابق، ألغى طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التدريب الصباحى للفريق وفضل التدريب على فتره واحدة في الرابعة عصرًا.