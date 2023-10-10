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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 شهد العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.

 

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

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فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم

 

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تنسيق بين منتخب مصر وأرسنال للدفع بالننى تدريجيا فى المباريات

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إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

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شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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