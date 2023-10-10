شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 شهد العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم تنسيق بين منتخب مصر وأرسنال للدفع بالننى تدريجيا فى المباريات عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام كولر يرفض السفر إلى سويسرا ويقضى إجازته فى الغردقة قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك

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