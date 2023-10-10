شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تطلب مواجهة المنتخب الأولمبي وديا فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأولمبي عرضا من نظيره المنتخب الكولومبي، للعب مباراة ودية في شهر ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يحسم البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قراره عقب وديتي الأردن وأوزباكستان.

ويخوض حاليا المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني، مرانه الرئيسي استعدادا لودية الأردن المقرر لها الخميس المقبل، ومن المقرر أن يضع ميكالي خطة المباراة والتشكيل الأقرب للمشاركة في مران اليوم.

وانتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمس الاثنين، فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزباكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب، مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال أى لاعب.

وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات، وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذى يقف على مسافة واحدة من الجميع.