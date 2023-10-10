شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تنفذ مشروع الخدمة العامة لتشجير ودهانات مراكز الشباب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية ‎الشباب -إدارة الفتاة والمرأة- إدارة التطوع‎، مشروع الخدمة العامة الذي يضم تشجير ونظافة ودهانات داخل مراكز ‎الشباب وبالقرى، على مستوى المحافظات، بمشاركة‎ أندية الفتاة والتطوع.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير، بمركز شباب حى السلام بمنفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، من أجل المساهمة فى نشر الوعى البيئى.

تأتى هذه المبادرات التطوعية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية والمساهمة في نشر الوعى البيئى.

ويهدف المشروع إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبة للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على ومكافحة التغيرات المناخية وتاكيدا على الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمه المجتمع وتوعية الشباب، وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية والشبابية.